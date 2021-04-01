Гельзін: Вже відсвяткували перемогу по стадіону Чорноморець, а американці раптом вирішили далі йти без нас

Американська компанія Allrights Capital повинна була стати нашим юридичним майданчиком для покупки стадіону Чорноморець.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін.

"Американська компанія повинна була стати нашим юридичним майданчиком для покупки стадіону Чорноморець. Була певна домовленість, ми потиснули руки, приготували гроші, відсвяткували перемогу на аукціоні, після чого наші партнери раптом заявили, що хочуть рухатися далі самі.

Один з очевидців домовленості - президент Федерації боксу України Володимир Продивус. Він підтвердить мою правоту в кожному пункті. Що, до речі, він уже зробив під час конференц-зв'язку з Олександром Денисовим", - сказав Гельзін.