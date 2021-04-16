Модрич узгодив новий контракт з Реалом

Модрич залишиться у Реалі

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич, залишиться в Королівському клубі ще на один сезон.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Хорватський футболіст узгодив з "вершковими" контракт, розрахований до літа 2022 року.

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При цьому наголошується, що зарплата 35-річного хавбека за новою угодою знизиться на 15% в порівнянні з нинішнім окладом гравця.

У нинішньому сезоні Модрич відіграв 40 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав шість результативних передач.

Раніше, визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.