Степаненко: Луческу знайде заміну Сидорчуку

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко оцінив кадрові втрати Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

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"Сергій зараз набрав гарну форму, забиває, грає важливу роль в Динамо. Те, що Сидорчук пропустить матч, для Динамо це мінус. Але я вважаю, що Луческу знайде, кого поставити, молодих футболістів вистачає. Думаю, сам Сергій не дуже задоволений тим, що отримав жовту картку. Скільки б матчів не було, з Шахтарем завжди особливий, всі хочуть взяти в ньому участь. Тим більше в такій формі, в якій Сидорчук зараз знаходиться, для нього це було б добре. Однак іноді відбувається так, що емоції беруть гору, ти отримуєш жовту картку, а потім думаєш: навіщо я це зробив?", - сказав Степаненко.