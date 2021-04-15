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Ісмаїлі і Коноплянка цього сезону не зіграють

Сьогодні 19:39 683 0
Шахтар підтвердив тривале відновлення двох гравців
Ісмаїлі і Коноплянка цього сезону не зіграють
#Коноплянка, #Ісмаїлі

Джерело - ФК Шахтар.

Захисник Ісмаїлі і півзахисник Євген Коноплянка в нинішньому сезоні більше не зіграють.

Про це заявив директор департаменту медицини ФК Шахтар Дмитро Скибинський.

"У Ісмаїлі залишаються проблеми з коліном, через які він пропустив частину минулого і більшу частину нинішнього сезону. Коноплянка отримав пошкодження в березні під час тренувань у збірній України.

Наразі індивідуально займаються Євген Коноплянка, який травмувався в збірній, та Ісмаїлі – на жаль, після початку тренувань він знову відчув біль у коліні. Це один з варіантів перебігу його травми після пластики хрестоподібної зв'язки, що була минулого року. Відновлення може тривати від тижня до кількох тижнів.

Коноплянка, найімовірніше, також не зіграє до кінця сезону через травму стегна. Усі інші наразі в загальній групі", - сказав Скибинський.

Коноплянка ризикує пропустити Євро-2020.

Раніше, Тайсон достроково розірвав контракт з Шахтарем.

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