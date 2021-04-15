Барселона шукає заміну Умтіті

Джерело - isport.ua.
Захисник Барселони Самуель Умтіті, ймовірно, покине каталонський клуб в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Керівництво синьо-гранатових не розраховувати на французького захисника. Боси клубу почали пошуки заміни футболістові.
Барселона знайшла трьох гравців, які можуть перейти в їх клуб. Каталонці продовжують цікавитися захисником Мілана Алессіо Романьйолі. Якщо ж не вдасться здійснити трансфер, то синьо-гранатові спробують підписати Лісандро Мартінес з Аякса або Маркоса Сенес з Фейєноорда. Відзначається, що Барселона розглядає виключно захисника, у якого ліва нога ведуча.
У поточному сезоні Умтіті провів 10 ігор у чемпіонаті Іспанії, проте результативними діями не відзначився.
Нагадаємо, Барселона визначилась із сумою трансферу за Неймара.