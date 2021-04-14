Барселона визначилась із сумою трансферу за Неймара

Барселона готова повернути Неймара

Керівництво Барселони готове віддати за форварда французького ПСЖ Неймара від 70 до 80 млн євро.

Про це повідомляє Catalunya Ràdio.

Бразилець в односторонньому порядку припинив переговори щодо контракту з парижанами, оскільки після підписання нової угоди його шанси на повернення до табору "блаугранас" стануть мінімальними. Не виключається, що в операцію може бути включений хтось із футболістів Барселони.

Повернення Неймара практично виключає можливість трансферу нападника Борусії Д Ерлінга Голанда.

Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 роки, звідки за 222 млн євро перейшов у ПСЖ. Його контракт з парижанами спливає 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.