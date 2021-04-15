Супряга влітку може перейти у клуб Серії А

Владислав Супряга може змінити клуб

Молодий нападник Динамо Владислав Супряга влітку може перебратися в один з клубів італійської Серії А.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Минулого літнього трансферного вікна Супрягу довго торгувала Болонья, але в підсумку цей клуб вийшов з переговорів через позицію Динамо, яке було готове розглянути продаж талановитого гравця, але не менше ніж за 15 млн євро.

У поточному сезоні Супряга програє конкуренцію у Динамо, а тому очікується, що київський клуб буде куди більш поступливим в питанні потенційного продажу форварда, який сам зацікавлений в переїзді в Серію А.

Найімовірніше, Болонья скористається шансом знову поторгуватися за Супрягу, контракт якого з Динамо розрахований до літа 2025 року.

У нинішньому сезоні на рахунку Супряги 29 матчів, 3 голи і 5 асистів у всіх турнірах.

Раніше, Луческу оцінив гру Супряги у матчі проти Дніпро-1.