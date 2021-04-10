Луческу оцінив гру Супряги у матчі проти Дніпро-1

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив виступ нападника Владислава Супряги у матчі 21-го туру проти СК Дніпро-1.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Гра Супряги? Він зіграв, так само як і Бесєдін, тобто зробив свою справу. Найважливіший момент – він повинен повернути цю свою енергію, сам виробити цю впевненість. Я йому даю впевненість у своїх силах, щоб він зіграв як справжній центрфорвард.

Після вилучення у складі суперників і після того, як ми повели 2:0 в рахунку, наші гравці дещо розслабилися. Дуже велика напруга була всі ці дні, дуже велика напруга і в матчі, оскільки нам потрібна була перемога. Гравці трохи розслабилися і перевага у заключні хвилини була на боці Дніпра-1", - відзначив Луческу.