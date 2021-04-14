 Тренер Сассуоло хоче попрацювати за кордоном | Футбол | Champion.com.ua
Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:45 5156
УЄФА може скасувати правило виїзного гола в овертаймах
Сьогодні 22:10 141
У Латвії вбили футбольного агента Мусолітіна і Кожухаря
Сьогодні 17:39 1434
Бондар: Лучі за місяць отримує зарплату арбітра УПЛ за 2 роки
Сьогодні 16:24 840
Сокіл повернув свою торгову марку
Сьогодні 12:44 1201
Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі
Сьогодні 10:27 2502
Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:30 1554
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:58 5187
ПСЖ - Баварія 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:57 1038
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:20 1104
Блоги
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики
Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:36 213
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022
Що це було? Дикий фол від гравчині збірної України у матчі відбору на Євро-2022 Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 1937 1
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією
Божевілля у роздягальні ПСЖ після протистояння з Баварією Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:23 857
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:32 7675
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 229
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 6100
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:50 643
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:31 3824
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь
Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь Андрій Твердохліб
Вчора 15:41 1155 6
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було
Курйоз року. В Узбекистані зарахували гол, якого не було Андрій Твердохліб
Вчора 10:56 1317
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:24 358
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
12.04.2021 12:31 1166
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
12.04.2021 11:29 837
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах
Відео дня. Український боксер жорстким нокаутом у першому раунді дебютував у професіоналах Valeriy Ruchka
11.04.2021 14:53 10182
Клуб Другої ліги забив шалений гол з центру поля
Клуб Другої ліги забив шалений гол з центру поля Valeriy Ruchka
11.04.2021 14:04 1356
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:55 Баскетбол Трьох арбітрів відсторонено від роботи на матчах Суперліги 145
22:45 Футбол Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН 5156
22:40 Футбол Ісмаїлі пропустить матч з Динамо 122
22:26 Футбол Перемога - Метал 0:4. Огляд матчу 157
22:10 Футбол УЄФА може скасувати правило виїзного гола в овертаймах 141
21:54 Футбол Карпати Львів - Карпати Галич 1:3. Огляд матчу 212
21:50 Футбол Ліверпуль - Реал: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 640
21:44 Пряма трансляція Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 1008
21:39 Футбол Тренер Сассуоло хоче попрацювати за кордоном 261
21:25 Футбол Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті проти Боруссії 335
21:11 Баскетбол Київ-Баскет програв БК Дніпро у Суперлізі 310
21:09 RunNews Американка Лінден стала першою жінкою, що подолала 50 км швидше трьох годин 288
20:54 Футбол Клуб УПЛ шукає виконавчого директора за оголошенням 496
20:40 Футбол Тухель образив тренера Порту після матчу Ліги чемпіонів 676
20:36 Блог Медалей не знайшлося. У Росії на змаганнях вручали бублики 213
20:24 Бокс Фортуна: Гарсію чекає зустріч з найкращим суперником в кар'єрі 577
20:10 Баскетбол Прометей впевнено переграв Миколаїв у Суперлізі 364
19:56 Баскетбол Черкаські Мавпи програли БК Запоріжжя у Суперлізі 445
19:40 Футбол Гравця Славії дискваліфікували на 10 матчів за прояв расизму 563
19:25 Футбол Ювентус підготував дворічний контракт для Агуеро 552
19:10 Бокс Лопес: Камбосос впаде за три раунди 815
18:56 Беттінг Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021 1508
18:56 Беттінг Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021 2115
18:54 Футбол Ужгород розгромив Чайку у 17 турі Другої ліги 531
18:40 Футбол Денисов: Луческу спровокував для Динамо вибух на макаронній фабриці 1715

Тренер Сассуоло хоче попрацювати за кордоном

Сьогодні 21:39 261 0
Де Дзербі розповів про свої плани
Тренер Сассуоло хоче попрацювати за кордоном
#Сассуоло, #Шахтар

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі не проти спробувати свої сили за межами Італії.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене велика честь тренувати Сассуоло, і це мене тішить, але очевидно, що багато речей повинні бути узгоджені, щоб я залишився тут в наступному році.

Я не кажу про інтерес з боку інших команд. Чи не приховую, що хочу тренувати за кордоном. Як гравець, у мене був досвід за межами Італії, який допоміг мені зростати.

Але, перш ніж я покину клуб, щось має статися, і, звичайно ж, в день мого відходу я буду більше шкодувати про те, що не було зроблено, ніж радіти цілям, досягнутим за ці три роки", - зазначив Де Дзербі.

Раніше повідомлялося про те, що Де Дзербі може очолити Шахтар.

Коментарі ()
Произошла ошибка