Тренер Сассуоло хоче попрацювати за кордоном

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі не проти спробувати свої сили за межами Італії.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене велика честь тренувати Сассуоло, і це мене тішить, але очевидно, що багато речей повинні бути узгоджені, щоб я залишився тут в наступному році.

Я не кажу про інтерес з боку інших команд. Чи не приховую, що хочу тренувати за кордоном. Як гравець, у мене був досвід за межами Італії, який допоміг мені зростати.

Але, перш ніж я покину клуб, щось має статися, і, звичайно ж, в день мого відходу я буду більше шкодувати про те, що не було зроблено, ніж радіти цілям, досягнутим за ці три роки", - зазначив Де Дзербі.