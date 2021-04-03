 Денисов оцінив ймовірність приходу італійської сенсації до керма Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов оцінив ймовірність приходу італійської сенсації до керма Шахтаря

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Олександр Денисов прокоментував зміну тренера у Шахтарі
Денисов оцінив ймовірність приходу італійської сенсації до керма Шахтаря
#Шахтар, #Каштру

Джерело - Чемпіон.

Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов оцінив потенційне призначення головного тренеру Сассуоло Роберто Де Дзербі наставником Шахтаря.

Про це розповів сам журналіст.

"Ми знаємо, що сьогодні у Каштру контракт не продовжений. Ні тренер, ні клуб не ухвалили рішення. Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі, потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, і є в списках Шахтаря.

Ті, хто пишуть коментарі про те, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, без єврокубкового досвіду, це не є мірилом того, як підбираються тренери в Шахтар. Ті ж Фонсека та Каштру приходили в Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Луїша вийшов перший сезон, зараз йде другий і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – розповів Денисов.

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