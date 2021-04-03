Денисов оцінив ймовірність приходу італійської сенсації до керма Шахтаря

Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов оцінив потенційне призначення головного тренеру Сассуоло Роберто Де Дзербі наставником Шахтаря.

Про це розповів сам журналіст.

"Ми знаємо, що сьогодні у Каштру контракт не продовжений. Ні тренер, ні клуб не ухвалили рішення. Є список кандидатів, які розглядаються Шахтарем і викидаються в пресу. Що стосується Де Дзербі, потрібно сказати, що цей тренер десь, можливо, і є в списках Шахтаря.

Ті, хто пишуть коментарі про те, що тренер не вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи, без єврокубкового досвіду, це не є мірилом того, як підбираються тренери в Шахтар. Ті ж Фонсека та Каштру приходили в Шахтар без цього досвіду. У Фонсеки вийшло видати три тріумфальних сезони, у Луїша вийшов перший сезон, зараз йде другий і він, можна сказати, провальний. Але як буде з Каштру – ще нічого не вирішено", – розповів Денисов.