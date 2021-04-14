Гравця Славії дискваліфікували на 10 матчів за прояв расизму

Кудела понесе суворе покарання

УЄФА виніс рішення щодо захисника Славії Ондржея Кудели, який ображав на расовому ґрунті гравця Рейнджерс Глена Камару під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся 18 березня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

УЄФА дискваліфікував чеського футболіста на 10 наступних матчів під егідою організації за расистську поведінку.

Один матч Кудела вже пропустив, коли не зіграв проти Арсеналу (1:1) у чвертьфіналі турніру. Таким чином, йому залишилося пропустити ще 9 матчів.

Відзначимо, що Глена Камару УЄФА дискваліфікував на 3 матчі за удар гравця Славії.