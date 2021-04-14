Ібрагімовичу загрожує дискваліфікація

Джерело - sport.ua.
Форвард Мілана Златан Ібрагімович може отримати суворе покарання від ФІФА та УЄФА за порушення етичних норм.
Про це повідомляє Sportbladet.
Як виявилося, одній з компаній, якою володіє гравець, належать 10% акцій букмекерської контори Bethard.com, що є прямим порушенням правил ФІФА і УЄФА.
Футболіст, тренер або функціонер клубу/збірної не мають права займатися букмекерським бізнесом і брати участь в турнірах ФІФА і УЄФА. 39-річному гравцеві може загрожувати тривала дискваліфікація і штраф.
Ібрагімович недавно повернувся в збірну Швеції і взяв участь у старті відбору ЧС-2022. Очікується, що Златан буде в заявці команди на Євро-2020.
Раніше, Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева.