Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева

Лева понад рік тримали у клітці

Нападника Мілана Златана Ібрагімовича звинуватили у тому, що він вбив під час полювання у ПАР лева, якого внесено до Червоної книги.

Про це повідомляє Expressen.

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У 2011-му році Златан Ібрагімович застрелив лева на полюванні у ПАР. Пізніше він імпортував трофеї з вбитої тварини на батьківщину в Мальме. Джерело повідомляє, що перед убивством лев провів в ув'язненні в клітці один рік.

Леви знаходяться в Червоній Книзі. Проте в Південній Африці вбивство левів розведених в неволі є легальним.