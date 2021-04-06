 Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева | Футбол | Champion.com.ua
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Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева

Сьогодні 16:47 610 0
Лева понад рік тримали у клітці
Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева
#Мілан, #Ібрагімович

Джерело - espreso.tv.

Нападника Мілана Златана Ібрагімовича звинуватили у тому, що він вбив під час полювання у ПАР лева, якого внесено до Червоної книги.

Про це повідомляє Expressen.  

Важливо: Ібрагімович і Мілан домовилися про продовження контракту

У 2011-му році Златан Ібрагімович застрелив лева на полюванні у ПАР. Пізніше він імпортував трофеї з вбитої тварини на батьківщину в Мальме. Джерело повідомляє, що перед убивством лев провів в ув'язненні в клітці один рік.

Леви знаходяться в Червоній Книзі.  Проте в Південній Африці вбивство левів розведених в неволі є легальним.

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