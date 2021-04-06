Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева

Джерело - espreso.tv.
Нападника Мілана Златана Ібрагімовича звинуватили у тому, що він вбив під час полювання у ПАР лева, якого внесено до Червоної книги.
Про це повідомляє Expressen.
Важливо: Ібрагімович і Мілан домовилися про продовження контракту
У 2011-му році Златан Ібрагімович застрелив лева на полюванні у ПАР. Пізніше він імпортував трофеї з вбитої тварини на батьківщину в Мальме. Джерело повідомляє, що перед убивством лев провів в ув'язненні в клітці один рік.
Леви знаходяться в Червоній Книзі. Проте в Південній Африці вбивство левів розведених в неволі є легальним.