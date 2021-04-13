Агент Агуеро прилетів до Барселони

Аргентинець близький до переїзду в Ла-Лігу

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, який покине стан містян після закінчення сезону, може перейти в Барселону.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Агент 34-річного аргентинця вже прибув до Барселони. У каталонському клубі серйозно розглядають можливість трансферу Агуеро на правах вільного агента.

У Барселоні вважають, що підписання форварда допоможе їм утримати Ліонеля Мессі, оскільки футболісти є близькими друзями.

Нагадаємо, що Агуеро виступає за містян з 2011 року. Разом з командою він чотири рази виграв чемпіона Англії, п'ять разів - Кубок ліги, один раз - Кубок Англії, а також три Суперкубки країни.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті встановить статую Агуеро біля домашнього стадіону.