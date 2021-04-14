Неймар остаточно визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар після виходу команди в півфінал Ліги чемпіонів зробив заяву щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст.

"Месседж, який я повинен був надати, був у минулому сезоні, коли ми вийшли у фінал. Тоді ми провели хорошу гру проти Баварії, яка була найкращою командою турніру.

Ще під час жеребкування сказав, що збираюся битися з Баварією за своїх товаришів, і вона капітулювала. Сказав хлопцям розслабитися, тому що ми готові. Потрібно було продемонструвати собі, що ми можемо. Це була чудова гра, попри поразку. Я повинен був забивати.

Продовження контракту з ПСЖ більше не є проблемою. Очевидно, що в Парижі я почуваюся, як вдома. Я став набагато щасливішим, ніж раніше", – розповів Неймар.