Луческу відреагував на своє майбутнє у Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу наразі не визначився зі своїм майбутнім у київському клубі.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Як мені дався перехід від Шахтаря до Динамо? Я - професіонал, і я хотів повернутися до роботи. Зі мною зв'язалося київське Динамо, і я дав згоду. Уболівальники Шахтаря не зраділи цьому рішенню, емоції і почуття залишилися. Але це все - складові футболу.

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Чи залишуся я Динамо, якщо ми виграємо чемпіонат? Я думаю тільки про матч в суботу. Решту побачимо згодом", - сказав Луческу.