Луческу відреагував на своє майбутнє у Динамо

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу наразі не визначився зі своїм майбутнім у київському клубі.
Про це розповів сам румунський спеціаліст.
"Як мені дався перехід від Шахтаря до Динамо? Я - професіонал, і я хотів повернутися до роботи. Зі мною зв'язалося київське Динамо, і я дав згоду. Уболівальники Шахтаря не зраділи цьому рішенню, емоції і почуття залишилися. Але це все - складові футболу.
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Чи залишуся я Динамо, якщо ми виграємо чемпіонат? Я думаю тільки про матч в суботу. Решту побачимо згодом", - сказав Луческу.
Наступний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть у суботу, 17 квітня, проти донецького Шахтаря. Початок зустрічі о 19:30.
Нагадаємо, Шахтар готується до битви з Динамо без двох гравців.