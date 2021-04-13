Родрігес: Луческу - справжній геній

Нападник Динамо Жерсон Родрігес виділив роль Мірчі Луческу в успіхах команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій переможний гол проти Олександрії? Містер завжди знає, як змінити гру, повернути хід зустрічі на нашу користь. Він – справжній геній. Якби тренер не був упевнений у мені, я б ніколи не забив. Він вірив у мене, вірив, що я допоможу команді виграти, виходячи на заміну. Я просто зробив свою роботу, і я щасливий, що мій гол в Олександрії приніс команді перемогу, приніс важливих три очки. І в Дніпрі ми виграли, набрали вкрай важливі три пункти – це найголовніше для всіх нас, для Динамо, адже наша головна мета – стати чемпіонами.

Що допомогло мені забивати настільки важливі голи за останній період? Рішучість на полі при прийнятті рішень і націленість на ворота. Я націлений забивати ще і не зупинюся в цьому сезоні поки ми не завоюємо чемпіонський титул", - відзначив Родрігес.