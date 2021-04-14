Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Роми Паулу Фонсека прийняв рішення після завершення сезону покинути римський клуб, незалежно від результатів, яких досягне його команда.
Про це повідомляє Calciomercato.it.
У контракті Фонсеки, який закінчується 30 червня, міститься пункт щодо пролонгації ще на сезон в разі виходу Роми в Лігу чемпіонів. Така можливість для "вовків" залишається актуальною, але Фонсека навіть в цьому випадку не погодиться на активацію зазначеної опції, оскільки втомився від постійних чвар в клубі, плутанини та відсутності повноцінної підтримки з боку керівництва.
За наявною інформацією, у Фонсеки прямо зараз є три цікавих для нього пропозиції - дві від клубів англійської Прем'єр-ліги і одна з французької Ліги 1. Водночас, сам Паулу хотів би залишитися в Італії, де опосередкований інтерес до нього виявляє керівництво Наполі. Втім, поки контактів у неаполітанців з португальським тренером не було.
Нагадаємо, Шахтар може повернути Фонсеку.