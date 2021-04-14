Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі

Паулу Фонсека має пропозиції від клубів АПЛ

Головний тренер Роми Паулу Фонсека прийняв рішення після завершення сезону покинути римський клуб, незалежно від результатів, яких досягне його команда.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

У контракті Фонсеки, який закінчується 30 червня, міститься пункт щодо пролонгації ще на сезон в разі виходу Роми в Лігу чемпіонів. Така можливість для "вовків" залишається актуальною, але Фонсека навіть в цьому випадку не погодиться на активацію зазначеної опції, оскільки втомився від постійних чвар в клубі, плутанини та відсутності повноцінної підтримки з боку керівництва.

За наявною інформацією, у Фонсеки прямо зараз є три цікавих для нього пропозиції - дві від клубів англійської Прем'єр-ліги і одна з французької Ліги 1. Водночас, сам Паулу хотів би залишитися в Італії, де опосередкований інтерес до нього виявляє керівництво Наполі. Втім, поки контактів у неаполітанців з португальським тренером не було.

Нагадаємо, Шахтар може повернути Фонсеку.