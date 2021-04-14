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Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі

Сьогодні 10:27 1487 0
Паулу Фонсека має пропозиції від клубів АПЛ
Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі
#Фонсека, #Рома

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека прийняв рішення після завершення сезону покинути римський клуб, незалежно від результатів, яких досягне його команда.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

У контракті Фонсеки, який закінчується 30 червня, міститься пункт щодо пролонгації ще на сезон в разі виходу Роми в Лігу чемпіонів. Така можливість для "вовків" залишається актуальною, але Фонсека навіть в цьому випадку не погодиться на активацію зазначеної опції, оскільки втомився від постійних чвар в клубі, плутанини та відсутності повноцінної підтримки з боку керівництва.

За наявною інформацією, у Фонсеки прямо зараз є три цікавих для нього пропозиції - дві від клубів англійської Прем'єр-ліги і одна з французької Ліги 1. Водночас, сам Паулу хотів би залишитися в Італії, де опосередкований інтерес до нього виявляє керівництво Наполі. Втім, поки контактів у неаполітанців з португальським тренером не було.

Нагадаємо, Шахтар може повернути Фонсеку.

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