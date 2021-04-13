 Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив | Футбол | Champion.com.ua
Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі
Сьогодні 15:15 266
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 15:01 256
Ф'юрі назвав переможця бою Усик - Джойс
Сьогодні 11:31 4397
Іван Редкач: Три роки в США жив як собака
Сьогодні 09:36 7219
Бондар: Тайсон вчинив просто некоректно
Сьогодні 09:12 2345
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 08:38 898
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:22 2105
Динамо хоче повернути Ярмоленка
Вчора 20:39 2115
Маліновський лідирує у рейтингу місяця ТОП-гравців Європи
Вчора 20:09 1052
Чумак: Це був тролінг Кремля. Росіяни не знають ні про яку війну
Вчора 17:09 3942 2
Блоги
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
Вчора 18:39 1537
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
Вчора 17:37 734
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:24 301
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1074
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 778
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:55 2888
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
10.04.2021 19:48 2158
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
10.04.2021 16:17 4650
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
10.04.2021 14:11 716
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
10.04.2021 13:34 1381
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Три ТОП-клуби цікавляться лідером Лаціо 3
17:09 Футбол Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив 115
16:55 Футбол Епіцентр розгромив Рубікон у 17 турі Другої ліги 190
16:39 Футбол Безус оцінив шанси потрапити до заявки збірної України на Євро-2020 262
16:24 Футбол Алієв: Я піднімав руку на дружину? А навіщо було мене дряпати? 714
16:11 Футбол Лідер Атлетіко отримав чергову травму 443
16:02 Футбол Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 296
15:56 Бокс Редкач - Прогрейс: онлайн-трансляція 325
15:55 Теніс На Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру 370
15:52 Пряма трансляція Челсі - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 721
15:45 Беттінг Прогноз на матч ПСЖ – Баварія: 13 квітня 2021 460
15:41 Блог Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь 239 4
15:41 Футбол Тренер Ювентуса перед відставкою хотів позбутися Роналду 555
15:27 Бокс Промоутер назвав дату бою Джошуа - Ф'юрі 617
15:15 Баскетбол Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі 266
15:01 Бокс Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків 256
14:55 Футбол Родрігес: Луческу - справжній геній 897
14:46 Баскетбол Оклахома підсилилась гравцем Реала 571
14:31 Бокс Ф’юрі: Поєдинок проти Джошуа - найбільший бій в моєму поколінні 1337
14:16 Бокс Редкач: Може ставити всі гроші на мою перемогу 884
14:01 Беттінг Прогноз на матч Челсі – Порту: 13 квітня 2021 586
13:55 Футбол Гоффенгайм - Баєр 0:0. Огляд матчу 502
13:44 Футбол ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція 4059
13:43 Євро-2020 Збірна України обрала базове місто для підготовки до Євро-2020 1776
13:31 ЄВРО 2021 з бадмінтону Українська команда: Данило Боснюк 574

Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив

Сьогодні 17:09 115 0
У колишнього футболіста збірної України кардинально змінилася думка
Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив
#Алієв

Джерело - Чемпіон.

36-річний ексгравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв змінив своє ставлення до коронавірусу.

Про це заявив сам Алієв.

Актуально: Алієв: Я - мужик, а не тьолка, тому й матюкаюсь

"Він (коронавірус - прим. ред.) коли починався, то у нас в Україні не такий вже й був розкручений. Я цьому не вірив. Я думав, що це спеціально. Я політику не ліз і лізти неї збираюся. Це не мої справи. Там сидять свої люди. Чим займаються, як обкрадають країну. Я цьому не вірив. Зараз я цьому повірив. Перехворів і я, перехворіли і мої батьки. Я бачу, що діється у світі. У звичайному світі, у футбольному світі. Зараз я цьому дійсно вірю. Ті слова, що я викидав... Може бути, я десь хайпанув", - зазначив Алієв.

У березні 2020 року Алієв у прямому ефірі в Instagram назвав коронавірус фейком.

Коментарі ()
Произошла ошибка