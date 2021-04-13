Алієв: Я не вірив у коронавірус, а нині повірив

36-річний ексгравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв змінив своє ставлення до коронавірусу.

Про це заявив сам Алієв.

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"Він (коронавірус - прим. ред.) коли починався, то у нас в Україні не такий вже й був розкручений. Я цьому не вірив. Я думав, що це спеціально. Я політику не ліз і лізти неї збираюся. Це не мої справи. Там сидять свої люди. Чим займаються, як обкрадають країну. Я цьому не вірив. Зараз я цьому повірив. Перехворів і я, перехворіли і мої батьки. Я бачу, що діється у світі. У звичайному світі, у футбольному світі. Зараз я цьому дійсно вірю. Ті слова, що я викидав... Може бути, я десь хайпанув", - зазначив Алієв.