 Матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами | Футбол | Champion.com.ua
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Матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами

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Уболівальники зможуть підтримати свою команду на Євро-2020
Матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - uefa.com.

Чемпіонат Європи-2020 відбудеться з уболівальниками.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Наразі вісім міст підтвердили можливість приймати глядачів: Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон і Будапешт.

Кожне з них на місцевому рівні затвердило максимально дозволену кількість фанатів на трибунах стадіонів. Санкт-Петербург і Баку готові заповнити 50% від загальної місткості арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – від 25 до 33%, а Лондон – 25%. Цей відсоток ближче до Євро може як збільшитись, так і зменшитись.

До 19 квітня УЄФА очікує на додаткову інформацію від Дубліна, Мюнхена, Рима та Більбао щодо своїх планів. Тоді Союз європейських асоціацій і ухвалить рішення щодо присутності людей на трибунах у цих містах. З попередніми правилами в'їзду в ті чи інші країни для власників квитків та іншими нюансами можна ознайомитись на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, Євро-2020 має відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року.

Раніше, матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з уболівальниками

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