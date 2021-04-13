 Русин влаштував демарш у Легії | Футбол | Champion.com.ua
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Русин влаштував демарш у Легії

Сьогодні 12:32 1273 0
Чеслав Міхневич прокоментував переведення Назарія Русина у дубль
Русин влаштував демарш у Легії
#Русин, #Легія

Джерело - tribuna.com.

Український нападник Назарій Русин відмовився грати за резервну команду польської Легії.

Про це заявив головний тренер польського клубу Чеслав Міхневич.

"Ми хотіли, щоб він підтримував форму в дублі і був готовий на аві 90 хвилин. Але він сказав, що не хоче грати за другу команду. Це непрофесійно. Ми прийняли рішення відправити його в дубль на два тижні, щоб він подумав - хоче він грати за "Легію" чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову і приймемо рішення, що робити далі.

У нас виступає найкращий форвард Екстракласи. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпіонаті. А ми граємо з одним форвардом. Тому Назарію треба працювати, щоб отримати свій шанс вийти на поле. А він, мабуть, думав, що буде грати в кожному матчі по 30-40 хвилин. Можливо, агент щось йому пообіцяв, чого я не знаю", - припустив Міхневич.

Після переходу до Легії 22-річний Назарій Русин зіграв за команду лише 1 гру в Кубку Польщі.

Раніше повідомлялося, що Русин переведений у дубль Легії.

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