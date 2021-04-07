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Русин переведений у дубль Легії

Сьогодні 18:55 754 0
Український форвард був покараний
Русин переведений у дубль Легії
#Русин, #Легія

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Назарій Русин, який зараз виступає на правах оренди за Легію, переведений в дубль варшавського клубу на два тижні.

Про це заявила пресаташе Легії Ізабелла Крук.

"Рішенням клубу протягом двох тижнів Назарій Русин буде тренуватися з другою командою Легії", - сказала Крук.

Таким чином клуб покарав Русина за відмову грати матч за дубль Легії.

Раніше, Шаблій вірить у прогрес Русина у Легії.

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