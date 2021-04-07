Русин переведений у дубль Легії

Український форвард був покараний

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Назарій Русин, який зараз виступає на правах оренди за Легію, переведений в дубль варшавського клубу на два тижні.

Про це заявила пресаташе Легії Ізабелла Крук.

"Рішенням клубу протягом двох тижнів Назарій Русин буде тренуватися з другою командою Легії", - сказала Крук.

Decyzją klubu, przez najbliższe dwa tygodnie Nazarij Rusyn będzie trenował z drugim zespołem Legii Warszawa. — Iza Kruk (@Kruk_Izabela) April 6, 2021

Таким чином клуб покарав Русина за відмову грати матч за дубль Легії.

Раніше, Шаблій вірить у прогрес Русина у Легії.