Русин переведений у дубль Легії

Джерело - Чемпіон.
Форвард Динамо Назарій Русин, який зараз виступає на правах оренди за Легію, переведений в дубль варшавського клубу на два тижні.
Про це заявила пресаташе Легії Ізабелла Крук.
"Рішенням клубу протягом двох тижнів Назарій Русин буде тренуватися з другою командою Легії", - сказала Крук.
Decyzją klubu, przez najbliższe dwa tygodnie Nazarij Rusyn będzie trenował z drugim zespołem Legii Warszawa.— Iza Kruk (@Kruk_Izabela) April 6, 2021
Таким чином клуб покарав Русина за відмову грати матч за дубль Легії.
Раніше, Шаблій вірить у прогрес Русина у Легії.