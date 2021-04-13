 Карпати розпочали вакцинацію від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати розпочали вакцинацію від коронавірусу

Сьогодні 12:14 534 0
Львівський клуб закликає всіх вакцинуватися
Карпати розпочали вакцинацію від коронавірусу
#Карпати

Джерело - fckarpaty.com.

Ветерани Карпат тренерський штаб, персонал клубу та їхні родичі стали першими амбасадорами вакцинації від COVID-19. Перше щеплення вакциною CoviShield 50 людей.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Важливо: Карпати стали амбасадором вакцинації від COVID-19

На думку експерта департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталії Іванченко, ФК Карпати для багатьох мешканців Львівщини є символом, лідером, прикладом для наслідування. Їхня думка та приклад формують світогляд як зрілих людей, так і молоді. 

З метою привернення уваги до необхідності та безпеки вакцинації було запрошено ветеранів ФК Карпати, тренерів та їхні родини, віком 80 років і старше, які на власному прикладі продемонструвати довіру до вакцинації та її безпеку.

"Ми потрапили у справді екстремальні умови. Весь світ активно проводить вакцинацію, ми трохи відстали, тож тепер необхідно надолужувати. Думаю, що вакцинація суттєво підвищить наш захист, дасть безпеку оточуючим і вбереже від небезпечної хвороби", - відзначив  73-річний Ростислав Поточняк, ветеран Карпат, володар Кубка СРСР-1969.

"Ми потрапили у справді екстремальні умови. Весь світ активно проводить вакцинацію, ми трохи відстали, тож тепер необхідно надолужувати. Думаю, що вакцинація суттєво підвищить наш захист, дасть безпеку оточуючим і вбереже від небезпечної хвороби", - розповів Богдан Грещак, ветеран Карпат, володар Кубка СРСР-1969.

Першу дозу вакцини отримав весь тренерський штаб львівського клубу.

"Як це не дивно, але це перша вакцина в моєму житті. У нинішній складній ситуації в країні та світі потрібно дослухатись медиків. Якщо треба робити вакцинацію, значить треба. Дисципліна має бути у всьому.

Наш тренерський штаб у повному складі пройшов вакцинацію. У наших молодих футболістів також є бажання вакцинуватися, але змушені зробити це пізніше, бо вже у середу на них чекає календарний матч. Усі ми повинні розуміти, що лише спільними зусиллями зможемо побороти цю біду. Чим більше людей зроблять щеплення, тим ефективніша буде боротьба з цією хворобою", - розповів головний тренер Карпат Любомир Вовчук.

На важливість вакцинації вказав директор з розвитку Карпат Сергій Болотніков.

"Україна – серед лідерів в Європі за смертністю від COVID-19. Вдумайтесь, кожні 5 хвилин в нашій країні помирає одна людина від коронавірусу! Не знаю, які ще потрібні аргументи для вакцинації. Трупи на вулицях? Люди мають перестати вигадувати страхи, вакцинуватись і переконувати своїх родичів. Якщо наш приклад змотивує когось і ми врятуємо хоча б одне життя, це вже буде величезним успіхом", - розповів Болотніков.

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