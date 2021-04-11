Карпати стали амбасадором вакцинації від COVID-19

Львівський клуб закликає всіх вакцинуватися

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати погодились на пропозицію Департаменту охорони здоров’я пройти вакцинацію від COVID-19, щоб на власному прикладі, як лідери громадської думки, показати її важливість та безпечність.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Львівський клуб проводить вакцинацію в першу чергу для ветеранів Карпат та батьків гравців, штабу, персоналу клубу і закликає всіх вакцинуватися і переконувати своїх близьких в необхідності цієї процедури.

"Ми надаємо можливість зробити щеплення і нашим вболівальникам. Запис проводиться на сторінці "Карпат" на Patreon, де є всі необхідні для цього інструменти – база контактів, комунікація та контроль кількості осіб. Кожен з патронів може взяти двох родичів, старше 65 років. Детальніша інформація про місце і час вакцинації опублікована на Patreon", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, Карпати перемогли Чернігів.