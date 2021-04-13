Джейдона Санчо може перейти у ПСЖ

ПСЖ спробує підписати 21-річного вінгера дортмундської Боруссії Джейдона Санчо, якщо 22-річний французький форвард Кіліан Мбаппе відмовиться від продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

ПСЖ може продати Мбаппе, перш ніж він стане вільним агентом літом 2022 року. В свою чергу Боруссія готова обговорювати продаж Санчо наступного літа.

Джейдон захищає кольори німецького клубу після переходу з Манчестер Сіті в серпні 2017 року за 7,8 млн євро. У поточному сезоні Санчо провів за Боруссію 31 матч у всіх турнірах, де забив 12 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Контракт Санчо з Боруссією розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 100 млн євро.

Раніше, Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ.