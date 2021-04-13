Неймар готується підписати новий контаркт з клубом

Форвард ПСЖ Неймар незабаром продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода буде розрахована до літа 2026 року з великим бонусом за перемогу в Лізі чемпіонів. Неймар задоволений проектом розвитку ПСЖ і бачить себе в клубі в довгостроковій перспективі.

Форвард перейшов в ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 млн євро. Нинішній контракт Неймара з чемпіонами Франції діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Неймар отримав двоматчеву дискваліфікацію.