Гравець пропустить два матчі у чемпіонаті Франції

Дисциплінарний комітет французької Ліги 1 прийняв рішення дискваліфікувати на два матчі форварда ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нападник був вилучений у матчі проти Лілля (0:1) за поштовх захисника суперників Тьягу Джало, який в підсумку теж отримав червону картку. Однак Джало, на відміну від Неймара, відбувся одним матчем дискваліфікації.

Неймар пропустить матчі 31-го і 32-го турів проти Страсбурга і Сент-Етьєна.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді переграв Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.