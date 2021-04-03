У Переса 1000 матчів на посту президента Реала і 26 трофеїв

Джерело - Чемпіон.
Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес провів 1000 матч у якості президента "королівського клубу.
Про це повідомляє Mister Chip.
Іспанець займав пост президента Реала з 2000 по 2006 рік і повернувся до роботи у 2009-му.
При ньому клуб виграв 26 трофеїв, в тому числі по 5 раз Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії.
За цей час мадридці здобули 656 перемог, 172 рази зіграли внічию і зазнали 172 поразки
RMA 2-0 EIB (FT) - Resumen de los 1.000 partidos oficiales de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 3, 2021
656 victorias
172 empates
172 derrotas
2.320 goles a favor
1.027 goles en contra
26 títulos (12 nacionales y 14 internacionales) pic.twitter.com/S2w3XV8bNm
Нагадаємо, Реал упевнено переграв Ейбар.