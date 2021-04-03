 У Переса 1000 матчів на посту президента Реала і 26 трофеїв | Футбол | Champion.com.ua
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У Переса 1000 матчів на посту президента Реала і 26 трофеїв

Вчора 23:12 249 0
За цей час мадридці здобули 656 перемог
У Переса 1000 матчів на посту президента Реала і 26 трофеїв
#Реал, #Перес

Джерело - Чемпіон.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес провів 1000 матч у якості президента "королівського клубу.

Про це повідомляє Mister Chip.

Іспанець займав пост президента Реала з 2000 по 2006 рік і повернувся до роботи у 2009-му.

При ньому клуб виграв 26 трофеїв, в тому числі по 5 раз Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії.

За цей час мадридці здобули 656 перемог, 172 рази зіграли внічию і зазнали 172 поразки

Нагадаємо, Реал упевнено переграв Ейбар.

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