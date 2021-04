Фіорентина повісила цінник на Влаховича

Фіорентина готова продати нападника Душана Влаховича за 50 млн євро.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

До 21-річного футболіста збірної Сербії проявляє інтерес Боруссія Д, РБ Лейпциг, Тоттенгем, Мілан та Рома.

Many important european clubs are looking Dusan #Vlahovic (born in 2000). #Fiorentina ask €50M to sell the striker (his contact expires in 2023 and there isn’t an agreement to extend yet). #BVB, #Leipzig (offered €25M last summer), #Tottenham, #ACMilan and #ASRoma interested