 Два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А

Вчора 23:42 187 0
Українець у першому таймі матчу зробив дві результативні передачі на Сапату
Два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А
#Фіорентина, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30-го туру італійської Серії А Фіорентина вдома приймала Аталанту.

Гості святкували перемогу з рахунком 3:2. У першому таймі матчу дубль оформив Сапата. В обох випадках йому асистував українець Руслан Маліновський. У другому таймі матчу завдяки дублю Влаховича Фіорентина зрівняла рахунок. На 70-ій хвилині матчі Ілічич, який за сім хвилин до того замінив Маліновського, реалізував пенальті. 

Чемпіонат Італії - Серії А
30 тур, 11 квітня

Фіорентина - Аталанта 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Сапата, 0:2 - 40 Сапата, 1:2 - 57 Влахович, 2:2 - 66 Влахович, 2:3 - 70 Ілічич (пен)

Раніше, Аталанта влітку хоче продати Міранчука.

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