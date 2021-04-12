Маліновський повторив досягнення Фігу

Руслан Маліновський віддав чотири результативні передачі у двох останніх матчах Серії А

У матчі 30-го туру італійської Серії А Аталанта на виїзді обіграла Фіорентину з рахунком 3:2.

Про це повідомляє Opta.

Український півзахисник Руслан Маліновський у матчі віддав дві результативні передачі. При цьому, Маліновський віддав два ассиста і в минулому матчі чемпіонату – проти Удінезе (3:2).

Таким чином, Маліновський став першим в цьому сезоні гравцем в Серії А, які зробили дві і більше гольові передачі в двох іграх поспіль. В останній раз це вдавалося Андреа Ладзарі в 2013 році.

Гравець не з Італії в останній раз зробив два ассисти в двох матчах поспіль в 2007 році - це був Луїш Фігу, який виступав за Інтер.

Нагадаємо, два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А.