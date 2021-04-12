Маліновський повторив досягнення Фігу

Джерело - sport.ua.
У матчі 30-го туру італійської Серії А Аталанта на виїзді обіграла Фіорентину з рахунком 3:2.
Про це повідомляє Opta.
Український півзахисник Руслан Маліновський у матчі віддав дві результативні передачі. При цьому, Маліновський віддав два ассиста і в минулому матчі чемпіонату – проти Удінезе (3:2).
Таким чином, Маліновський став першим в цьому сезоні гравцем в Серії А, які зробили дві і більше гольові передачі в двох іграх поспіль. В останній раз це вдавалося Андреа Ладзарі в 2013 році.
Гравець не з Італії в останній раз зробив два ассисти в двох матчах поспіль в 2007 році - це був Луїш Фігу, який виступав за Інтер.
Нагадаємо, два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А.