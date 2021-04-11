Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула упевнену перемогу над Інгульцем у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
21 тур, 11 квітня
Зоря - Інгулець 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Юрченко, 2:0 - 66 Жуніор
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб(Назарина 71), Абу Ханна, Жуніор(Циганікс 82), Цвек, Кочергін, Юрченко, Кабаєв(Луньов 71), Громов, Гладкий
Запасні: Рибак, Циганікс, Руфаті, Фаворов, Назарина, Казаков, Гринь, Алефіренко, Луньов
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коваленко(Сітчінава 70), Чайковський, Кучеренко, Плохотнюк(Шевцов 70), Шишка, Балан, Квасний
Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Янаков, Білоцерковець, Щедрий, Асмешал, Хеннос, Сітчінава, Синьогуб
Жовті картки: Громов(16), Чайковський(23) Кабаєв(45), Гладкий(55), Шишка(62), Балан(63)
Нагадаємо, Динамо розібралося з Дніпро-1.