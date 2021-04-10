Динамо розібралося з Дніпро-1 у 21 турі УПЛ

Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 21 турі УПЛ обіграло СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.

Відзначимо, що Дніпро-1 догравало матч у меншості, на 61-й хвилині другу жовту картку отримав нападник Артем Довбик.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 10 квітня

Динамо - Дніпро-1 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Миколенко, 2:0 - 68 Сидорчук

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 59), Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 59), Віталій Миколенко (Сідклей 86), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота, Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 72)

СК Дніпро-1: Валерій Юрчук, Артем Довбик, Ігор Когут (Олександр Назаренко 73), Андрій Цуріков, Сергій Логінов, Лукас Тейлор, Франциско Ді Франко (Єгор Ярмолюк 90), Дуглас Сілва, Маріо Чуже (Білл 90), Олександр Сваток (Олексій Хобленко 65), Данило Ігнатенко (Арсеній Батагов 73)

Попередження: Сергій Сидорчук 40, Артем Бєсєдін 64, Олександр Караваєв 75 - Артем Довбик 24, Маріо Чуже 35, Ігор Когут 44, Франциско Ді Франко 47, Артем Довбик 61, Єгор Ярмолюк 90+1

Вилучення: Артем Довбик 61 (друга жовта)

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь у 21 турі УПЛ.