Луческу розкритикував суддівство у матчі з СК Дніпро-1

Головний тренер Динамо Мірча Луческу незадоволений суддівством у матчі проти Дніпро-1.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Суддівство? Я був обурений через жовту картку Сидорчуку. Суддя занадто легко її показав, хоча це був дрібний фол у центрі поля, перший і останній у Сергія. Тепер він пропустить наступну гру з Шахтарем, а це наш капітан і дуже важливий гравець. Судді потрібно було трактувати цей момент трохи інакше та не показувати жовту картку.

Важливо: Капітан Динамо пропустить матч проти Шахтаря

Ми знаємо, що господарі були незадоволені вилученням Довбика, але подивіться на Забарного - у нього зламаний ніс, він весь у крові. Незрозуміло, як він відійде і як готуватиметься до наступних ігор. Ніс викривлений і, можливо, йому знадобиться операція", - розповів Луческу.