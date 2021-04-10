Лейпциг розгромив Вердер, Баварія зіграла внічию з Уніоном у 28 турі Бундесліги

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Відбулися матчі 28 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
28 тур, 10 квітня
Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 4:3 (2:1)
Голи: 0:1 - 6 Баку, 1:1 - 8 Камада, 2:1 - 27 Йович, 2:2 - 46 Вегхорст, 3:2 - 54 Сілва, 4:2 - 61 Дурм, 4:3 - 85 Тута (автогол)
Баварія Мюнхен - Уніон Берлін 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Мусіала, 1:1 - 86 Інгвартсен
Вердер Бремен - РБ Лейпциг 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 23 Ольмо, 0:2 - 32 Серлот, 0:3 - 41 Серлот, 1:3 - 61 Рашіца, 1:4 - 63 Забітцер
Герта Берлін - Боруссія М. 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 23 Аскасібар, 1:1 - 27 Плеа, 1:2 - 38 Штіндль (пен), 2:2 - 51 Кордоба