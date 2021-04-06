Матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з уболівальниками

Джерело - sport.ua.
Бухарест підтвердив УЄФА готовність приймати матчі Євро-2020 з уболівальниками.
Про це розповів міністр спорту Румунії Едуард Новак.
"Це чудові новини. Я задоволений, що Румунія приєдналася до Росії, Данії та Угорщини, які вже підтвердили готовність приймати матчі.
Арена буде заповнена на 25%", - сказав Новак.
Всі глядачі повинні будуть мати довідку про вакцинацію від коронавірусу. Збірна України в Бухаресті проведе матчі проти Північної Македонії та Австрії. Ще один матч групи Україна має зіграти в Амстердамі.
Нагадаємо, всі міста-господарі Євро-2020 повідомили про готовність провести матчі з глядачами.