Матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з уболівальниками

Бухарест підтвердив УЄФА готовність приймати матчі Євро-2020 з уболівальниками.

Про це розповів міністр спорту Румунії Едуард Новак.

"Це чудові новини. Я задоволений, що Румунія приєдналася до Росії, Данії та Угорщини, які вже підтвердили готовність приймати матчі.

Арена буде заповнена на 25%", - сказав Новак.