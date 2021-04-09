Динамо без Циганкова вирушило на матч проти Дніпра-1

У заявку потрапило 20 гравців

Динамо вирушило до Дніпра, де у суботу, 10 квітня, зіграє матч 21 туру УПЛ проти Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Заявка Динамо:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Сідклей, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Ахмед Алібеков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Відзначимо, що у Києві залишилися захисники Томаш Кендзьора та Денис Попов, які пропустять суботній матч із "Дніпром-1" через дискваліфікацію, а також півзахисник Віктор Циганков, який поки ще не готовий грати і продовжує відновлюватися після пошкодження литкового м’яза.

Раніше, Йовічевіч назвав план гри на матч з Динамо.