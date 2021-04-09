Йовічевич: З Динамо будемо грати у свій футбол

Дніпро-1 у матчі УПЛ проти Динамо хоче продовжити свою переможну серію.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовічевич.

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"Звичайно, що у таких матчах усі хочуть грати – це спокусливі ігри, де тренеру навіть не треба додатково мотивувати команду, а хлопці самі розуміють з ким вони грають, наскільки потужний суперник, і хто у матчі фаворит: і по вболівальникам, і по своєму статусу, адже кияни зараз на першому місці і боряться за чемпіонство. Тому ми з повагою ставимося до суперника, але тут поставимо крапку, адже роль фаворита треба щоб динамівці показали і на полі, де грають 11 футболістів проти 11, а тут футбол — є футбол.

Так що будемо грати у наш футбол, робити усе можливе і надіятися продовжити нашу хорошу серію, тобто лишитися непереможними", - розповів Йовічевич.