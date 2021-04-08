В УЄФА назвали команду тижня Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА представила символічну збірну за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Актуально: Мбаппе та Вінісіус претендують на найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Команда тижня: Менді (Челсі) - Аспілікуета, Чілвелл (обидва - Челсі), Маркіньйос (ПСЖ) - Маунт (Челсі), Фоден, Де Брейне (обидва - Манчестер Сіті), Асенсіо, Вінісіус (обидва - Реал) - Неймар, Мбаппе (обидва - ПСЖ)
⚡️ Команда недели #ЛигаЧемпионов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 8, 2021
✔️ Оборона "Челси"
✔️ Атака "ПСЖ"
Все на месте? 🤔 pic.twitter.com/4CB3cGNseQ