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В УЄФА назвали команду тижня Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:45 679 0
Найбільше представництво в команді тижні у Челсі - чотири футболісти.
В УЄФА назвали команду тижня Ліги чемпіонів
#ПСЖ, #Челсі, #Реал

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представила символічну збірну за підсумками перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Команда тижня: Менді (Челсі) - Аспілікуета, Чілвелл (обидва - Челсі), Маркіньйос (ПСЖ) - Маунт (Челсі), Фоден, Де Брейне (обидва - Манчестер Сіті), Асенсіо, Вінісіус (обидва - Реал) - Неймар, Мбаппе (обидва - ПСЖ)

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