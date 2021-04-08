Мбаппе та Вінісіус претендують на найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Названо найкращих гравців тижня

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначилася з претендентами на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

До списку претендентів потрапив півзахисник Реала Вінісіус Жуніор, який оформив дубль в матчі проти Ліверпуля (3:1), хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне, який відкрив рахунок в матчі проти Боруссії Д (2:1), нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який двічі вразив ворота Баварії (3:2), а також півзахисник Челсі Жоржиньйо, що відзначився гольовою передачею в матчі з Порту (2:0).