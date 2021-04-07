Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020

УЄФА може поміняти країну-господарку турніру

Футбольна асоціація Ірландії заявила УЄФА, що не може дати гарантії, що вболівальники зможуть бути присутніми на матчах Євро-2020 в Дубліні.

Про це повідомляє The Athletic.

Через це країна може втратити право приймати поєдинки чемпіонату Європи.

УЄФА прийме остаточне рішення з даного питання ближче до 19 квітня. Зараз же в організації будуть шукати альтернативні варіанти Дубліну, в якому повинно було відбутися три матчі групи E за участю Польщі, Словаччини та Швеції.

Нагадаємо, Євро-2020 має відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року.

Очікується, що чемпіонат Європи відбувся з 11 червня по 11 липня в 12 містах - Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше, матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з уболівальниками.