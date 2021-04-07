 Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Баварія прийме ПСЖ, Порту зіграє з Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:44 530
Легендарна українка звинуватила російську фігуристку у плагіаті
Сьогодні 18:10 1208
Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 17:10 319
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:54 1879
Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 771
Реал - Ліверпуль 3:1. Як це було
Вчора 23:53 5288
Манчестер Сіті вирвав перемогу у Боруссії Д в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1335
Донбас звільнив головного тренера після розгрому від Дніпра
Вчора 23:41 2749
Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ
Вчора 20:59 734
Циганик назвав фаворита чемпіонської гонки в УПЛ
Вчора 19:01 1906
Блоги
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота
Дивовижний автогол. У Колумбії голкіпер забив у свої ворота Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:15 834
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:08 5569
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:53 2413
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:17 2245
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль Андрій Твердохліб
Вчора 19:52 5530 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:55 Баскетбол Маклемор підписав контракт з Лейкерс 9
20:39 Дзюдо Збірна України поїде на чемпіонат Європи без одного з лідерів 789
20:24 Футбол Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020 218
20:09 Футбол Вест Гем хоче викупити конкурента Ярмоленка у Манчестер Юнайтед 344
20:00 Беттінг Ставки на Лігу чемпіонів 2021: матчі плей-офф 231
19:55 Футбол Три півзахисники Олександрії можуть пропустити матч з Десною 310
19:41 Футбол Наполі повісив цінник на Кулібалі 300
19:25 Футбол Челсі зацікавився Лукаку 334
19:21 Беттінг Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021 3013
19:09 Футбол Зідан оцінив шанси на повернення до Ювентуса 470
19:00 Беттінг Прогноз на матч Порту – Челсі: 7 квітня 2021 981
18:55 Футбол Русин переведений у дубль Легії 757
18:39 Футбол Суарес отримав травму на тренуванні 413
18:25 Футбол Дембеле визначився зі своїм майбутнім у Барселоні 534
18:10 Фігурне катання Легендарна українка звинуватила російську фігуристку у плагіаті 1208
17:54 Бокс Вайт хоче бій з Вайлдером: Готовий битися у нього вдома 634
17:39 Футбол Герта звільнила тренера за висловлювання про мігрантів та ЛГБТ 659
17:26 Футбол Ювентус і Мілан можуть обмінятися футболістами 682
17:10 Футбол Україна зберегла 24-е місце у рейтингу ФІФА 319
16:55 Футбол Палкін: Більшість своїх голів в УПЛ Мораес забив за Шахтар 721
16:39 Футбол Сезон чемпіонату України завершиться раніше 880
16:25 Футбол Конкурент Маліновського в Аталанті заразився коронавірусом 741
16:10 Футбол Гравці Ліверпуля отримали расистські емодзі 1038
15:55 Футбол Туре пояснив провал Чигринського у Барселоні 1439
15:41 Біатлон Підгрушна відреагувала на зміну тренера у збірній України 1593

Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020

Сьогодні 20:24 218 0
УЄФА може поміняти країну-господарку турніру
Ірландія може втратити право на проведення Євро-2020
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Футбольна асоціація Ірландії заявила УЄФА, що не може дати гарантії, що вболівальники зможуть бути присутніми на матчах Євро-2020 в Дубліні.

Про це повідомляє The Athletic.

Через це країна може втратити право приймати поєдинки чемпіонату Європи.

УЄФА прийме остаточне рішення з даного питання ближче до 19 квітня. Зараз же в організації будуть шукати альтернативні варіанти Дубліну, в якому повинно було відбутися три матчі групи E за участю Польщі, Словаччини та Швеції.

Нагадаємо, Євро-2020 має відбутися минулого року, однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021 року.

Очікується, що чемпіонат Європи відбувся з 11 червня по 11 липня в 12 містах - Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні. 

Раніше, матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з уболівальниками

Коментарі ()