Берлусконі госпіталізували вдруге за два тижні

Президент Монци вже був у лікарні 24 березня

Джерело - Чемпіон.

Президент ФК Монца, який займає 4 місце в італійській Серії В, Сільвіо Берлусконі госпіталізований вдруге за два тижні.

Про це повідомляє La Repubblica.

84-річний експрезидент Мілану був госпіталізований вчора вдень у Сан-Раффаеле в Мілані.

Він прилетів на вертольоті з Провансу. Там провів Великдень разом із дочкою Мариною.

Стан Берлусконі вчора оцінювали лікарі, вони вирішили відправити його назад у Сан-Раффаеле після огляду.

Президент Монци вже був у лікарні 24 березня.

Раніше, Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана.