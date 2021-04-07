Берлусконі госпіталізували вдруге за два тижні

Джерело - Чемпіон.
Президент ФК Монца, який займає 4 місце в італійській Серії В, Сільвіо Берлусконі госпіталізований вдруге за два тижні.
Про це повідомляє La Repubblica.
84-річний експрезидент Мілану був госпіталізований вчора вдень у Сан-Раффаеле в Мілані.
Він прилетів на вертольоті з Провансу. Там провів Великдень разом із дочкою Мариною.
Стан Берлусконі вчора оцінювали лікарі, вони вирішили відправити його назад у Сан-Раффаеле після огляду.
Президент Монци вже був у лікарні 24 березня.
Раніше, Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана.