Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана

Туринський клуб посилить середню лінію

Ювентус цього літа хоче підписати півзахисника Мілана Хакана Чалханоглу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Як зазначає італійська преса, 27-річний футболіст поки не продовжив контракт з россонері, який закінчується в кінці сезону.

Цим може скористатися Ювентус, який вже провів переговори з представником Хакана. Також гравця зацікавив Арсенал і Челсі.

У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 34 матчі за Мілан, на його рахунку сім голів і 11 результативних передач.

Раніше, Чалханоглу заявив про бажання грати у складі Галатасарая.