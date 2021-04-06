Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана

Джерело - sport.ua.
Ювентус цього літа хоче підписати півзахисника Мілана Хакана Чалханоглу.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Як зазначає італійська преса, 27-річний футболіст поки не продовжив контракт з россонері, який закінчується в кінці сезону.
Цим може скористатися Ювентус, який вже провів переговори з представником Хакана. Також гравця зацікавив Арсенал і Челсі.
У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 34 матчі за Мілан, на його рахунку сім голів і 11 результативних передач.
Раніше, Чалханоглу заявив про бажання грати у складі Галатасарая.