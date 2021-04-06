 Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана | Футбол | Champion.com.ua
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#Чалханоглу, #Мілан, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус цього літа хоче підписати півзахисника Мілана Хакана Чалханоглу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Як зазначає італійська преса, 27-річний футболіст поки не продовжив контракт з россонері, який закінчується в кінці сезону. 

Цим може скористатися Ювентус, який вже провів переговори з представником Хакана. Також гравця зацікавив Арсенал і Челсі.

У нинішньому сезоні Хакан Чалханоглу провів 34 матчі за Мілан, на його рахунку сім голів і 11 результативних передач.

Раніше, Чалханоглу заявив про бажання грати у складі Галатасарая.

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