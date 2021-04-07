У фахівця розбіжності з керівництвом клубу

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік може залишити клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє Sport Bild.

Німецький фахівець повідомив керівництву клубу, що у нього розбіжності зі спортивним директором Хасаном Саліхаміджич. У них різні думки про становище деяких гравців в клубі, а також про трансфери в міжсезоння.

Відзначається, що Флік намір розглянути питання про своє майбутнє в Баварії після закінчення сезону.

Нагадаємо, Флік виграв чемпіонат країни, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Раніше, Флік виділив перевагу Баварії.