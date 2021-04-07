Джерело - iSport.ua.
Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік може залишити клуб після закінчення сезону.
Про це повідомляє Sport Bild.
Німецький фахівець повідомив керівництву клубу, що у нього розбіжності зі спортивним директором Хасаном Саліхаміджич. У них різні думки про становище деяких гравців в клубі, а також про трансфери в міжсезоння.
Відзначається, що Флік намір розглянути питання про своє майбутнє в Баварії після закінчення сезону.
Нагадаємо, Флік виграв чемпіонат країни, Кубок і Суперкубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
Раніше, Флік виділив перевагу Баварії.