Флік: Ноєр - наша перевага перед ПСЖ

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив майбутній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Це інший матч [в порівнянні з фіналом ЛЧ минулого сезону], у ПСЖ інша команда і інший тренер. Але в цілому з торішнього фіналу не так багато змінилося. Ми повинні організовано зіграти, коли м'яч у нас. При втраті - швидко переходити в пресинг. Що стосується атаки, хочемо зіграти трохи впевненіше і рішучіше, ніж проти Лейпцига.

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У ПСЖ міцна оборона і, звичайно, видатні гравці попереду. Ми повинні перерізати канали доставки м'яча до них. Це також означає якнайшвидше пресингувати гравця з м'ячем. У минулому фіналі Ноєр зіграв блискуче. Чи буде це сидіти в голові у нападників ПСЖ? Не знаю. Але мати в рамці воротаря світового класу - це наша перевага", - сказав Флік.