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Челсі зацікавився Лукаку

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Челсі зацікавився Лукаку
#Челсі, #Лукаку

Джерело - isport.ua.

Форвард Інтера Ромелу Лукаку може повернутися до чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Челсі планує підписати центрального нападника, який вже належав команді з 2011 по 2014 рік, в літнє трансферне вікно

Лондонський клуб готовий віддати за 27-річного бельгійця понад 100 мільйонів євро.

У послугах Лукаку також зацікавлений Манчестер Сіті, який шукає заміну Серхіо Агуеро, а також каталонська Барселона. При цьому очевидно, що синьо-гранатові не мають коштів на цей трансфер, а містяни - мають.

При цьому ні головний тренер Інтера, ні керівництво клубу не особливо зацікавлені в продажу Лукаку, але все ж виставили цінник на гравця.

У поточному сезоні Лукаку забив 20 голів і віддав 8 результативних передач у 27 матчах Серії А.

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