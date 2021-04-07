Послугами бельгійця цікавляться ще два ТОП-клуби

Форвард Інтера Ромелу Лукаку може повернутися до чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Челсі планує підписати центрального нападника, який вже належав команді з 2011 по 2014 рік, в літнє трансферне вікно

Лондонський клуб готовий віддати за 27-річного бельгійця понад 100 мільйонів євро.

У послугах Лукаку також зацікавлений Манчестер Сіті, який шукає заміну Серхіо Агуеро, а також каталонська Барселона. При цьому очевидно, що синьо-гранатові не мають коштів на цей трансфер, а містяни - мають.

При цьому ні головний тренер Інтера, ні керівництво клубу не особливо зацікавлені в продажу Лукаку, але все ж виставили цінник на гравця.

У поточному сезоні Лукаку забив 20 голів і віддав 8 результативних передач у 27 матчах Серії А.