Інтер виставив цінник на Лукаку

У послугах 27-річного бельгійця зацікавлені кілька ТОП-клубів

Нападник Інтера Ромелу Лукаку може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Інтер може продати декількох гравців основного складу, щоб поправити своє фінансове становище. У цей список може потрапити і бельгійський форвард.

В такому випадку керівництво нерадзуррі розраховує виручити з продажу Лукаку 120 мільйонів євро. Відзначається, що футболістом активно цікавляться Барселона і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що бельгієць виступає за Інтер з літа 2019 року. У поточному сезоні Лукаку провів за клуб 34 матчі у всіх турнірах, забивши 25 голів і віддавши сім асистів.

Раніше, Челсі може повернути Лукаку.