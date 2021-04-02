Інтер виставив цінник на Лукаку

Джерело - isport.ua.
Нападник Інтера Ромелу Лукаку може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Інтер може продати декількох гравців основного складу, щоб поправити своє фінансове становище. У цей список може потрапити і бельгійський форвард.
В такому випадку керівництво нерадзуррі розраховує виручити з продажу Лукаку 120 мільйонів євро. Відзначається, що футболістом активно цікавляться Барселона і Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що бельгієць виступає за Інтер з літа 2019 року. У поточному сезоні Лукаку провів за клуб 34 матчі у всіх турнірах, забивши 25 голів і віддавши сім асистів.
Раніше, Челсі може повернути Лукаку.