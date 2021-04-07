Дембеле визначився зі своїм майбутнім у Барселоні

Джерело - isport.ua.
Футболіст Барселони Усман Дембеле хоче продовжити виступати за каталонський клуб.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Французький гравець щасливий в стані синьо-гранатових і хотів би продовжити контракт, який закінчується у 2022 році.
Відзначається, що Дембеле має пропозиції від Ювентуса і Манчестер Юнайтед, однак має бажання дочекатися дій від керівництва Барселони.
У поточному сезоні Дембеле провів 23 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких забив п'ять голів і виконав дві гольові передачі.