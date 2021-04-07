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Сезон чемпіонату України завершиться раніше

Сьогодні 16:39 238 0
Дикий підтвердив інформацію про перенесення на прохання збірної
Сезон чемпіонату України завершиться раніше
#УПЛ, #Дикий

Джерело - ТК Футбол.

Клуби чемпіонату України погодилися завершити сезон на тиждень раніше, щоб збірна України могла краще підготуватися до Євро-2020.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Ми отримали звернення з боку збірної України. Після цього свої позиції висловили клуби УПЛ, і велика їх частина підтримала це рішення.

Таким чином 25-й тур перенесуть на 5 травня, а останній 26-й тур - на 9 травня. Це базові дати. Остаточне рішення затвердить УАФ", - сказав Дикий.

Спочатку останній тур повинен був відбутися 15 травня.

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