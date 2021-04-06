Циганик назвав фаворита чемпіонської гонки в УПЛ

Динамо є фаворитом чемпіонської гонки в УПЛ.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я вважаю, що чемпіоном стане Динамо. 7 очок від Шахтаря, 6 турів до завершення. Але до кінця я не впевнений, що саме кияни стануть чемпіонами. Все-таки у Шахтаря трохи легший календар. Все вирішить очна битва Динамо і Шахтаря. Якщо Динамо не програє, то можна буде майже на 100% говорити, що кияни беруть титул.

Але зараз всі б'ються, щоб відібрати у лідерів очки. Олександрія була в двох хвилинах від нічиєї, і розрив був би не 7, а 5 пунктів. Упевнений, нас чекає цікаве завершення чемпіонату", - сказав Циганик.